Начинающие танцоры представили коллекцию шедевров на фестивале им Рудольфа Нуреева

Студенты хореографического колледжа представили коллекцию шедевров на фестивале им. Рудольфа Нуреева.Впервые в этом году начинающие танцоры выступили на одной сцене с профессиональными артистами балета.

Напомним, что «Нуреевские дни» впервые стали проводит в 2017 году. Фестиваль посвящен известному на весь мир артисту балета Рудольфу Нурееву, который именно в Уфе сделал первые профессиональные шаги и обрёл наставников. Завершит фестиваль гала-концерт «Роман с танцем». Зрителям представят концерт-рассказ о биографии мастера. Будут показаны номера, которые он танцевал или ставил как балетмейстер. В этом году событие для труппы театра является особенно значимым – недавно ей присудили имя Рудольфа Нуреева.