Начинающие танцоры представили коллекцию шедевров на фестивале им Рудольфа Нуреева

Студенты хореографического колледжа представили коллекцию шедевров на фестивале им. Рудольфа Нуреева.Впервые в этом году начинающие танцоры выступили на одной сцене с профессиональными артистами балета.
Были продемонстрированы отрывки из «Лебединого озера» Петра Чайковского, где учащиеся исполнили кордебалетную партию, а ведущие партии – артисты театра. Гала-концерт дал зрителям прекрасной возможность погрузиться в завораживающую атмосферу классического балета.
Напомним, что «Нуреевские дни» впервые стали проводит в 2017 году. Фестиваль посвящен известному на весь мир артисту балета Рудольфу Нурееву, который именно в Уфе сделал первые профессиональные шаги и обрёл наставников. Завершит фестиваль гала-концерт «Роман с танцем». Зрителям представят концерт-рассказ о биографии мастера. Будут показаны номера, которые он танцевал или ставил как балетмейстер. В этом году событие для труппы театра является особенно значимым – недавно ей присудили имя Рудольфа Нуреева.