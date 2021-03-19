В Уфе глыба льда упала на коляску с ребёнком

В Уфе зафиксировано очередное падение снега с крыш. В этот раз пострадала детская коляска.

Как сообщает обеспокоенный родитель, инцидент произошёл с его ребёнком и женой 18 марта. Они стояли у здания №21 по улице Акназарова, где расположена клиника. Снег упал с крыши в нескольких сантиметрах от людей, задев раму коляски.

Оказалось, с крыши дома счищали снег, но никаких ограждений установлено не было. Даже охранники медучреждения предупреждены не были.