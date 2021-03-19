В Башкирии показали, как взрывают лед на реках

В Чишминском и Кармаскалинском районах прогремели взрывы. Военные инженеры Центрального военного округа совместно с МЧС провели учения по борьбе с заторами на реках при весеннем половодье. Ослабленный ледовый покров даст возможность свободно проходить паводковым водам.

Взрывы прогремели рядом с деревнями Сабурово, Первомайский и Петряево Чишминского района и в Кармаскалинском районе около села Бекетово. Также на проведение работ заявки подали Архангельский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Караидельский и Чекмагушевский районы.