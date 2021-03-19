Власти Башкирии планируют принять закон о платных дорогах

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют принять законопроект о платных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Курултая республики.

Фото №1 - Власти Башкирии планируют принять закон о платных дорогах

Проект будет рассмотрен на пленарном заседании уже 25 марта. Как отмечает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, так как в республике скоро появится платная дорога, создаётся соответствующая нормативно-правовая основа.

В 2024 году в Башкирии появится проезд из Восточного выезда, который объединит две трассы – М5 и М7. То есть дорога пройдёт от затонского моста через реку Белая и до нового моста через реку Уфу.

По словам председателя Курултая, жители Башкирии оценили комфорт и удобство платных дорог соседних регионов.

В Башкортостане платных дорог пока нет, но многие наши граждане оценили их преимущество в других регионах. На платных дорогах лучше качество дорожного полотна и выше разрешенная скорость. Заплатив небольшую сумму, автомобилист может быстро и с комфортом доехать до нужной точки.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 
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