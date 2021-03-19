Власти Башкирии планируют принять закон о платных дорогах

В Башкортостане платных дорог пока нет, но многие наши граждане оценили их преимущество в других регионах. На платных дорогах лучше качество дорожного полотна и выше разрешенная скорость. Заплатив небольшую сумму, автомобилист может быстро и с комфортом доехать до нужной точки.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ