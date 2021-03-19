Башкирия стала регионом-лидером по программе туристического кэшбека

Программа туристического кэшбека работает, факт. Кстати, она продлена. Поэтому мы вновь ждём гостей в нашу гостеприимную республику. А наша башкирская туриндустрия шаг за шагом набирает обороты и становится привлекательнее, начинает занимать лидирующие позиции. В прошлом году республику посетило 3,6 млн туристов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии