Башкирия стала регионом-лидером по программе туристического кэшбека

Радий Хабиров поделился маленькой радостью. Башкирия вошла в список регионов-лидеров по туристическому кэшбеку.

Фото №1 - Башкирия стала регионом-лидером по программе туристического кэшбека

По данной программе туристам компенсируется часть денежных средств, потраченных на покупку туров по России. Ростуризм опубликовал полный список регионов, которые активнее других приняли участие в программе. Башкирия оказалась среди них.

Также среди лидеров: Крым, Калининградская и Тюменская области и Татарстан.

Глава Башкирии отметил, что программка кэшбека продлена. Известно, что в прошлом году республику посетило 3,6 млн туристов.

Программа туристического кэшбека работает, факт. Кстати, она продлена. Поэтому мы вновь ждём гостей в нашу гостеприимную республику. А наша башкирская туриндустрия шаг за шагом набирает обороты и становится привлекательнее, начинает занимать лидирующие позиции. В прошлом году республику посетило 3,6 млн туристов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии