Башкирия стала регионом-лидером по программе туристического кэшбека

Радий Хабиров поделился маленькой радостью. Башкирия вошла в список регионов-лидеров по туристическому кэшбеку.
По данной программе туристам компенсируется часть денежных средств, потраченных на покупку туров по России. Ростуризм опубликовал полный список регионов, которые активнее других приняли участие в программе. Башкирия оказалась среди них.
Также среди лидеров: Крым, Калининградская и Тюменская области и Татарстан.
Глава Башкирии отметил, что программка кэшбека продлена. Известно, что в прошлом году республику посетило 3,6 млн туристов.