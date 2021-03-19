Число зараженных коронавирусом в Башкирии превысило 31 тысячу человек

Башкирия прошла новый рубеж по числу зараженных коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, в республике, по состоянию на 19 марта, зарегистрировано 31 034 случаев инфицирования. Этот показатель вырос за сутки 117 подтвержденных фактов болезни.

Также продолжает расти показатель смертности. Третий день подряд в Башкирии от covid-19 погибает по три человека в сутки. Общее число жертв достигло отметки 328.