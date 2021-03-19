Представительница Башкирии в Госдуме предложила платить беременным

Представительница Башкирии в Государственной думе Инга Юмашева выступила с предложением выплачивать беременным пособия. По её словам, это может привести к повышению рождаемости.

Зачастую причиной аборта в России становится непростое материальное положение. Иногда семьи или женщина не обладают достаточным количеством денег, чтобы содержать себя и будущего ребёнка.

Однако если государство будет денежно поддерживать беременную женщину, то она может сделать выбор в пользу материнства. Согласно инициативе Инги Юмашевой, пособия будут выплачиваться в период беременности и до достижения ребенком 1,5 лет.