Глава Башкирии возложил дополнительные обязанности на премьер-министра

Глава Башкирии внёс изменения в распоряжение о распределении обязанностей в правительстве республики. Соответствующий документ появился на сайте правовой информации.

Дополнительные обязанности появились у премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. Теперь премьер будет курировать агентство по печати и СМИ, регулирование в сфере массовых коммуникаций, издательско-полиграфической деятельности и распространения печатной продукции.

К тому же в ответственности Андрея Назарова перешли обязанности Илшата Тажитдинова, который, в том числе, занимался сферой закупок «для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Также премьер-министр обязан курировать содействие развитию конкуренции и деятельность Госкомитета по конкурентной политике.

Данные изменения, по словам пресс-службы Правительства РБ, внесены для более эффективной работы.