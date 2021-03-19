Глава района в Башкирии уволил директора ресурсоснабжающего предприятия

В Белорецке был уволен директор ООО «Белорецкие тепловые сети» после массовых жалоб на завышенные цены на отопление. Об этом рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта в социальных сетях.

Фото №1 - Глава района в Башкирии уволил директора ресурсоснабжающего предприятия

Жители города «засыпали» органы власти жалобами на завешенные цены за отопление. Администрация района не могла остаться в стороне – была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Трудовой договор с руководителем ООО «БТС» был расторгнут.

Исполняющим обязанности директора ООО "БТС" назначен Ильяс Мухамедьянов. В его обязанности также входит ведение плановой проверки предприятия. Нарушения уже выявлены. После завершения проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы для правовой оценки деятельности руководства предприятия.

Андрей Иванюта, глава Белорецкого района

Глава района пообещал проследить за ходом расследования дела.

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