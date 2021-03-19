Глава района в Башкирии уволил директора ресурсоснабжающего предприятия

В Белорецке был уволен директор ООО «Белорецкие тепловые сети» после массовых жалоб на завышенные цены на отопление. Об этом рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта в социальных сетях.
Жители города «засыпали» органы власти жалобами на завешенные цены за отопление. Администрация района не могла остаться в стороне – была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Трудовой договор с руководителем ООО «БТС» был расторгнут.
Глава района пообещал проследить за ходом расследования дела.