Радий Хабиров вручил госнаграды работникам культуры и искусства

В преддверии Дня культуры Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды работникам отрасли. На церемонию пригласили как известных народных и заслуженных артистов республики, так и сотрудников музеев, педагогов сельских музыкальных школ.

Многие из награжденных выступили с ответным словом. Теперь уже народный артист Республики Башкортостан, артист Стерлитамакского театрально-концертного объединения Фаим Ахметьянов исполнил песню под звуки курая. Народным артистом Башкортостана стал и Сагидулла Байегет, который посвятил звание своей матери. Исполнительница башкирского танца «Проказница», солистка ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Разиля Билалова стала заслуженной артисткой республики. Высшей наградой Башкортостана, орденом Салавата Юлаева награждена директор национального литературного музея.