В Уфе стартовали работы по чернению и распиловке льда

Они проводятся непосредственно вблизи искусственных сооружений. В преддверии паводка в столице республики специалистам предстоит выполнить такие работы на девяти объектах.
Не рыбалки ради, а для серьезных целей. Специалисты Управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений готовятся к паводку. Вблизи опор моста, через каждые 80 сантиметров они пробуривают лунки.
Один метр – толщина льда на середине реки Белой под Затонским мостом, по краям намного меньше – около 30 сантиметров. После того, как лунки пробурены, в ход идет бензопила. Задача – соединить все отверстия в единый прямоугольник, который позже посыпается обычным древесным углём. Этот процесс называют чернением льда.
Согласно законам физики темные тела сильнее поглощают солнечные лучи, светлые – отражают. За примером далеко идти не надо. Практически каждый автолюбитель может сказать, что преимущество белой машины над черной в летнее время – меньший нагрев кузова.
Принцип примерно тот же. Окрашенный в темный цвет лед около мостовых опор не будет отражать так сильно яркие лучи, значит, растает быстрее. Этого накануне паводка собственно и добиваются сотрудники управления по содержанию искусственных сооружений.
Всего на обслуживании уфимского предприятия «СУРСИС» девять мостов. Все объекты расположены в черте города, на реках Белая, Уфа и Дема. Поэтому о взрывных работах речи быть не может. Единственная мера по защите искусственных сооружений в преддверии паводка – чернение и распиловка льда.