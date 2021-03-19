В Уфе стартовали работы по чернению и распиловке льда

Они проводятся непосредственно вблизи искусственных сооружений. В преддверии паводка в столице республики специалистам предстоит выполнить такие работы на девяти объектах.

Не рыбалки ради, а для серьезных целей. Специалисты Управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений готовятся к паводку. Вблизи опор моста, через каждые 80 сантиметров они пробуривают лунки.

Бурится нормально, глубина где-то метр. Бензопилой пилим. Сначала пробуриваем, потом соединяем между собой. Ильгиз Акибметов, специалист по ремонту искусственных сооружений

Один метр – толщина льда на середине реки Белой под Затонским мостом, по краям намного меньше – около 30 сантиметров. После того, как лунки пробурены, в ход идет бензопила. Задача – соединить все отверстия в единый прямоугольник, который позже посыпается обычным древесным углём. Этот процесс называют чернением льда.

Согласно законам физики темные тела сильнее поглощают солнечные лучи, светлые – отражают. За примером далеко идти не надо. Практически каждый автолюбитель может сказать, что преимущество белой машины над черной в летнее время – меньший нагрев кузова.

Принцип примерно тот же. Окрашенный в темный цвет лед около мостовых опор не будет отражать так сильно яркие лучи, значит, растает быстрее. Этого накануне паводка собственно и добиваются сотрудники управления по содержанию искусственных сооружений.

Такие работы мы ежегодно проводим, каждый год в девяти местах производятся. Данные работы необходимы для защиты сооружения моста от повреждения. Ринат Насыров, начальник участка по ремонту искусственных сооружений