В Уфе стартовали работы по чернению и распиловке льда

Они проводятся непосредственно вблизи искусственных сооружений. В преддверии паводка в столице республики специалистам предстоит выполнить такие работы на девяти объектах.

Не рыбалки ради, а для серьезных целей. Специалисты Управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений готовятся к паводку. Вблизи опор моста, через каждые 80 сантиметров они пробуривают лунки. 

Бурится нормально, глубина где-то метр. Бензопилой пилим. Сначала пробуриваем, потом соединяем между собой.

Ильгиз Акибметов, специалист по ремонту искусственных сооружений

Один метр – толщина льда на середине реки Белой под Затонским мостом, по краям намного меньше – около 30 сантиметров. После того, как лунки пробурены, в ход идет бензопила. Задача – соединить все отверстия в единый прямоугольник, который позже посыпается обычным древесным углём. Этот процесс называют чернением льда.

Согласно законам физики темные тела сильнее поглощают солнечные лучи, светлые – отражают. За примером далеко идти не надо. Практически каждый автолюбитель может сказать, что преимущество белой машины над черной в летнее время – меньший нагрев кузова.

Фото №1 - В Уфе стартовали работы по чернению и распиловке льда

Принцип примерно тот же. Окрашенный в темный цвет лед около мостовых опор не будет отражать так сильно яркие лучи, значит, растает быстрее. Этого накануне паводка собственно и добиваются сотрудники управления по содержанию искусственных сооружений.

Такие работы мы ежегодно проводим, каждый год в девяти местах производятся. Данные работы необходимы для защиты сооружения моста от повреждения.

Ринат Насыров, начальник участка по ремонту искусственных сооружений
Уфимская волна

Всего на обслуживании уфимского предприятия «СУРСИС» девять мостов. Все объекты расположены в черте города, на реках Белая, Уфа и Дема. Поэтому о взрывных работах речи быть не может. Единственная мера по защите искусственных сооружений в преддверии паводка – чернение и распиловка льда.

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