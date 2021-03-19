В Уфе школьникам рассказали об истории Крыма

В художественной гимназии-интернате имени Касима Давлеткильдеева прошли открытые уроки истории. Темой стала годовщина воссоединения Крыма с Россией. На занятиях ученики узнали об истории полуострова с древних времен до наших дней.

С докладами выступали и сами школьники. Некоторые посещали Крым уже в составе России и делились своими впечатлениями.

На уроках также поднимался вопрос, почему, упоминая события 2014 года, используется словосочетание «воссоединение Крыма с Россией». Учителя пояснили детям, что в конце 18 века при Екатерине II полуостров вошел в состав Российской империи. А в 1954 году при Никите Хрущеве Крым был передан из состава РСФСР в Украинскую советскую социалистическую республику.