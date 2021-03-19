В Башкирии сбежавшего заключенного нашли через трое суток в подъезде

37-летний уроженец Читинской области, который отбывал наказание в колонии-поселении, отправлен в колонию строгого режима за попытку побега. Решение Верховного суда Башкирии передаёт пресс-служба региональной прокуратуры.
Ещё в 2012 году мужчина был осужден на длительный срок лишения свободы за тяжкое преступление. Сначала он отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима, а в августе 2020 года был переведён в колонию-поселение. Через три месяца заключённый сбежал оттуда.
Поиски беглеца заняли трое суток. Его нашли в подъезде многоквартирного дома. Суд назначил ему наказание за побег в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 5 лет, но заключенный посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его в апелляционном порядке. Однако Верховный суд оставил приговор без изменений.