В Башкирии сбежавшего заключенного нашли через трое суток в подъезде

37-летний уроженец Читинской области, который отбывал наказание в колонии-поселении, отправлен в колонию строгого режима за попытку побега. Решение Верховного суда Башкирии передаёт пресс-служба региональной прокуратуры.

Ещё в 2012 году мужчина был осужден на длительный срок лишения свободы за тяжкое преступление. Сначала он отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима, а в августе 2020 года был переведён в колонию-поселение. Через три месяца заключённый сбежал оттуда.