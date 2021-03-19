На Башкирию обрушатся ледяной дождь и снегопад

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятной погоде в субботу, 20 марта.
Синоптики обещают налипание снега на провода и деревья; на дорогах – гололёд, снежные заносы и накаты. Видимость снизится до 500 метров.
Ветер может достигать до 12 м/с. Ночью на Башкирию обрушится ледяной дождь и сильный снег.
Температура воздуха ночью достигнет-1,-6°С, а днём +2,-3°С.
В связи с прогнозируемыми погодными условиями призываем соблюдать меры безопасности. Автолюбителям рекомендуем снизить скоростной режим, выдерживать дистанцию между участниками дорожного движения, не совершать резких маневров, а также не парковать транспортные средства в непосредственной близости от деревьев, электроопор, рекламных щитов и зданий. Пешеходам следует аккуратнее проходить мимо домов, особенно высотных и оснащённых предупреждающими о сходе снега табличками, осторожнее спускаться с лестниц, выходить из общественного транспорта, переходить проезжие части дорог.