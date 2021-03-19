На Башкирию обрушатся ледяной дождь и снегопад

В связи с прогнозируемыми погодными условиями призываем соблюдать меры безопасности. Автолюбителям рекомендуем снизить скоростной режим, выдерживать дистанцию между участниками дорожного движения, не совершать резких маневров, а также не парковать транспортные средства в непосредственной близости от деревьев, электроопор, рекламных щитов и зданий. Пешеходам следует аккуратнее проходить мимо домов, особенно высотных и оснащённых предупреждающими о сходе снега табличками, осторожнее спускаться с лестниц, выходить из общественного транспорта, переходить проезжие части дорог.

пресс-служба УГЗ г. Уфы