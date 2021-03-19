Житель Башкирии напугал соседей выстрелами из ружья

В социальных сетях появилось видео с кадрами из села Красноусольского. Неизвестный мужчина стреляет в воздух из ружья.
Кадры напугали мнительных граждан, хотя специалисты в комментариях сразу сказали, что ружьё охолощенное. Скорее всего, таким необычным способом житель Башкирии решил поделиться какой-то радостью – можно заметить, что мужчина улыбается и не проявляет агрессию.
Редакции bash.news удалось получить комментарий от регионального МВД. В правоохранительных органах сообщили, что по факту стрельбы уже проводится проверка.
Видео: соцсети.