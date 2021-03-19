Житель Башкирии напугал соседей выстрелами из ружья

В настоящее время сотрудниками полиции о личность мужчины, который произвел несколько выстрелов установлена. Он доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель. Предварительно известно, что оружие – охолощенное. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

пресс-служба МВД по РБ