Тело убитой жительницы Башкирии пролежало в квартире две недели
28 февраля в Благовещенске пропала без вести 50-летняя горожанка. Спустя две недели ее 16-летняя дочь обратилась с заявлением в полицию, и через какое-то время оперативники обнаружили труп женщины в квартире ее приятеля. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий: установлены и допрошены родственники и знакомые пропавшей, изучена личность женщины, в результате установлено, что в последнее время она проводила время у знакомых в многоквартирном доме по улице Социалистическая г. Благовещенска. Кроме того, примерно в период исчезновения женщины в этом доме была умышленно повреждена система видеонаблюдения, о чем поступило сообщение в полицию.
пресс-служба Следкома Башкирии
Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, 28 февраля женщина распивала спиртные напитки в квартире своего приятеля. Вскоре между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подозрваемый схватил нож и ударил им несчастную в грудь. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
После содеянного он обернул тело в полиэтилен и попросил соседку помочь ему вынести и спрятать тело, а когда та отказалась, скрылся с места преступления. В дальнейшем установлено, что видеокамеру в доме пыталась сломать жительница этого же дома, которая в ходе допроса пояснила, что сделала это по просьбе своего соседа, который попросил ее помочь спрятать тело убитой им пропавшей женщины.
пресс-служба Следкома Башкирии
Оперативники задержали подозреваемого в Кармаскалинском районе. В содеянном мужчина признался.
В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз по изъятым с места происшествия предметам.