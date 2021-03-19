Тело убитой жительницы Башкирии пролежало в квартире две недели

Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий: установлены и допрошены родственники и знакомые пропавшей, изучена личность женщины, в результате установлено, что в последнее время она проводила время у знакомых в многоквартирном доме по улице Социалистическая г. Благовещенска. Кроме того, примерно в период исчезновения женщины в этом доме была умышленно повреждена система видеонаблюдения, о чем поступило сообщение в полицию.

пресс-служба Следкома Башкирии