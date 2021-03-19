Мокрый снег и заторы на трассах: Башкирию накроет непогода

Башкирию накроет мокрый снег. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает МЧС. По данным ведомства, в течение ближайших суток по республике ожидаются осадки, гололедица и ухудшение видимости.

Предстоящей ночью местами пройдет ледяной дождь, в южных и восточных районах ожидается сильный снег, при усилении ветра завтра днем возможна метель, говорят синоптики. Характер погоды изменится из-за смещения циклона с Каспийского моря.