Мокрый снег и заторы на трассах: Башкирию накроет непогода

Башкирию накроет мокрый снег. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает МЧС. По данным ведомства, в течение ближайших суток по республике ожидаются осадки, гололедица и ухудшение видимости.

Предстоящей ночью местами пройдет ледяной дождь, в южных и восточных районах ожидается сильный снег, при усилении ветра завтра днем возможна метель, говорят синоптики. Характер погоды изменится из-за смещения циклона с Каспийского моря.

Фото №1 - Мокрый снег и заторы на трассах: Башкирию накроет непогода

Сегодня непогода уже привела к осложнению дорожной обстановки на юго-востоке Башкирии. Из-за снегопада в Белорецком районе наблюдалось затруднение движения грузового транспорта. По данным Башгидрометцентра, интенсивность атмосферных явлений уменьшится в воскресенье.

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