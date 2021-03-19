Радию Хабирову представили модель развития объединенного вуза

Плюсы единого университета Радий Хабиров готов разъяснять лично и встречаться с коллективами вузов. Речь об объединении УГАТУ И БашГУ. Это один из этапов создания в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра. Слияние вузов не дань моде, а экономическая необходимость, заявил глава республики в разговоре с ректором Уфимского авиационного технического университета Сергеем Новиковым. Объединиться, чтобы стать сильнее – такова главная цель.
За последние пять лет численность студентов УГАТУ сократилась на пять тысяч человек. Среди ключевых конкурентов – Казанский авиационный университет и Московский авиационный институт. Поэтому уфимскому вузу нужна серьезная трансформация, заявил ректор Сергей Новиков. Между тем ученые УГАТУ разработали математическую модель развития университета до 2030 года в варианте объединения. Результаты необычного исследования сегодня представили Радию Хабирову.