Радию Хабирову представили модель развития объединенного вуза

Можно сидеть, чтобы под лежащий камень вода не затекала, либо идти на реформу. Мы идем на реформу. Я знаю, что и у вас в коллективе, и в университете есть люди, которые считают, что так быть не должно. И мы уважаем это мнение. И мы ставим себе цель всем объяснять. Потому что все наши действия просчитаны – это раз. И они проговорены с руководством – Министерством высшего образования.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан