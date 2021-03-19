Радию Хабирову представили модель развития объединенного вуза

Плюсы единого университета Радий Хабиров готов разъяснять лично и встречаться с коллективами вузов. Речь об объединении УГАТУ И БашГУ. Это один из этапов создания в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра. Слияние вузов не дань моде, а экономическая необходимость, заявил глава республики в разговоре с ректором Уфимского авиационного технического университета Сергеем Новиковым. Объединиться, чтобы стать сильнее – такова главная цель.

Можно сидеть, чтобы под лежащий камень вода не затекала, либо идти на реформу. Мы идем на реформу. Я знаю, что и у вас в коллективе, и в университете есть люди, которые считают, что так быть не должно. И мы уважаем это мнение. И мы ставим себе цель всем объяснять. Потому что все наши действия просчитаны – это раз. И они проговорены с руководством – Министерством высшего образования.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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За последние пять лет численность студентов УГАТУ сократилась на пять тысяч человек. Среди ключевых конкурентов – Казанский авиационный университет и Московский авиационный институт. Поэтому уфимскому вузу нужна серьезная трансформация, заявил ректор Сергей Новиков. Между тем ученые УГАТУ разработали математическую модель развития университета до 2030 года в варианте объединения. Результаты необычного исследования сегодня представили Радию Хабирову. 

Прикидки показывают, что ЕГЭ у нас будет выше на 14 процентов, если объединимся. Нет, то тогда только на 11. Если мы не объединимся, доходы от научного исследовательских работ вырастут в 1,2 раза, а если объединимся, то в 3 раза. Что касается цитирования: без объединения в 2 раза, если будем вместе, то в 10 раз.

Сергей Новиков, ректор УГАТУ
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