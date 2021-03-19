«Мы чествуем настоящих подвижников»: Радий Хабиров наградил деятелей культуры

Год без зрителей. В период пандемии артистам пришлось отменить концерты и спектакли, и лишь со смягчением режима самоизоляции залы вновь начали наполняться людьми. В преддверии Дня культуры Глава Башкортостана вручил работникам отрасли государственные награды и отметил их вклад в искусство.

Гимн Башкортостана известен не только жителям, почти родным он стал и для финских легионеров хоккейного клуба «Салават Юлаев». Одноименный орден, главную госнаграду республики, Радий Хабиров вручил автору музыкального произведения Фариту Идрисову.

Хочу сказать, что служа народу Республики Башкортостан, культуре Башкортостана, служу России. Спасибо. Фарит Идрисов, автор гимна Республики Башкортостан, дирижёр Башкирского государственного театра оперы и балета

Лауреатами ордена Салавата Юлаева стали пятеро деятелей культуры, каждый из которых отдал своей профессии не один десяток лет. Всего же на церемонию пригласили 60 человек со всей республики.

Сегодня мы чествуем настоящих подвижников, талантливых, творческих людей, которые своим трудом приумножают многонациональную культуру нашего родного Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Количество награждаемых артистов и деятелей культуры настолько велико, что если бы они все вместе выступали на одной сцене, то это был бы самый масштабный концерт в году и длился бы он несколько часов.

Сидеть в зрительном зале для виновников торжества не совсем привычно, поэтому, выйдя за наградой, артисты почувствовали себя на сцене. В честь присвоенного звания народного артиста Республики Башкортостан Фаим Ахмедьянов из Стерлитамакского театрально-концертного объединения исполнил песню, а Сагидулла Байегет посвятил награду своей маме.

Нашей матери 85 лет, это ее юбилейный год. И мы безмерно благодарны Всевышнему, что она жива, здорова. Сагидулла Байегет, народный артист Республики Башкортостан

Путь к награде для многих был тернист и долог. Солистка ансамбля имени Гаскарова Разиля Билалова шла к званию заслуженного артиста более 15 лет. Её танец с самоваром видели во многих странах мира. То, что сцена станет главным смыслом ее жизни, она знала ещё со школьной скамьи.

Любовь к танцам у меня была с детства. Даже моя учительница, когда я училась в начальных классах, говорила, что я стану танцором. И Разиля сдержала своё слово, так и получилось, сейчас я работаю в ансамбле Файзи Гаскарова, это визитная карточка нашей Республики Башкортостан. Разиля Билалова, заслуженный артист Республики Башкортостан

Выступления Лилии Букеевой являются украшением любой концертной программы. И хотя артистка сейчас работает в Набережных Челках, её творческая деятельность неразрывно связана с родным Башкортостаном.

Я вообще перфекционистка и люблю всё делать на 5 с плюсом. Теперь я должна делать на 10 с плюсом. И это огромная ответственность, но в то же время это очень приятно. Лилия Букеева, заслуженный артист Республики Башкортостан

Я очень благодарен руководству нашей республики за столь высокую награду не только взрослым, но и молодым исполнителям. Раиль Умутбаев, заслуженный артист Республики Башкортостан

Народной артисткой Башкортостана также стала актриса Башдрамтеатра имени Мажита Гафури Алсу Бахтиева, мультиинструменталисту Зайнетдину присвоено звание заслуженного артиста республики. Радий Хабиров отметил, что многим исполнителям пришлось отменить концерты и гастроли в связи с пандемией. Перед зрителями они выступали удаленно, в онлайн-режиме.

Я не творческий человек, но понимаю, что выступать на сцене, когда зал пустой, это совсем другое. Тем не менее вы это сделали. Я также благодарен за то, что так же дисциплинированно с нашими жителями прошли этот год. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики также отметил, что поддержка сфере культуры будет оказываться и дальше. Особое внимание уделят музыкальным школам на селе и проектам, раскрывающим потенциал молодых исполнителей.

Очень много сейчас проходит молодёжных проектов, такие как «Йэшлек шоу». И когда поддерживают такие проекты и поддерживают молодёжь, будут расти новые артисты, будут появляться новые звезды. Загир Зайнетдинов, заслуженный артист Республики Башкортостан

Когда концерт проводим, мы еще небольшую лекцию читаем. И мы рассказываем, какой вред наносят наркотики и всё остальное. Работаем с молодёжью. Илья Устинов, заслуженный артист Республики Башкортостан, вокалист рок-группы «Павильон»