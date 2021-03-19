«Мы чествуем настоящих подвижников»: Радий Хабиров наградил деятелей культуры

Год без зрителей. В период пандемии артистам пришлось отменить концерты и спектакли, и лишь со смягчением режима самоизоляции залы вновь начали наполняться людьми. В преддверии Дня культуры Глава Башкортостана вручил работникам отрасли государственные награды и отметил их вклад в искусство.
Гимн Башкортостана известен не только жителям, почти родным он стал и для финских легионеров хоккейного клуба «Салават Юлаев». Одноименный орден, главную госнаграду республики, Радий Хабиров вручил автору музыкального произведения Фариту Идрисову.
Лауреатами ордена Салавата Юлаева стали пятеро деятелей культуры, каждый из которых отдал своей профессии не один десяток лет. Всего же на церемонию пригласили 60 человек со всей республики.
Количество награждаемых артистов и деятелей культуры настолько велико, что если бы они все вместе выступали на одной сцене, то это был бы самый масштабный концерт в году и длился бы он несколько часов.
Сидеть в зрительном зале для виновников торжества не совсем привычно, поэтому, выйдя за наградой, артисты почувствовали себя на сцене. В честь присвоенного звания народного артиста Республики Башкортостан Фаим Ахмедьянов из Стерлитамакского театрально-концертного объединения исполнил песню, а Сагидулла Байегет посвятил награду своей маме.
Путь к награде для многих был тернист и долог. Солистка ансамбля имени Гаскарова Разиля Билалова шла к званию заслуженного артиста более 15 лет. Её танец с самоваром видели во многих странах мира. То, что сцена станет главным смыслом ее жизни, она знала ещё со школьной скамьи.
Выступления Лилии Букеевой являются украшением любой концертной программы. И хотя артистка сейчас работает в Набережных Челках, её творческая деятельность неразрывно связана с родным Башкортостаном.
Народной артисткой Башкортостана также стала актриса Башдрамтеатра имени Мажита Гафури Алсу Бахтиева, мультиинструменталисту Зайнетдину присвоено звание заслуженного артиста республики. Радий Хабиров отметил, что многим исполнителям пришлось отменить концерты и гастроли в связи с пандемией. Перед зрителями они выступали удаленно, в онлайн-режиме.
Глава республики также отметил, что поддержка сфере культуры будет оказываться и дальше. Особое внимание уделят музыкальным школам на селе и проектам, раскрывающим потенциал молодых исполнителей.
Многие коллеги по цеху сегодня лично встретились впервые за долгое время. Также давно они не виделись и со своими зрителями. Впереди их ждут концерты и гастроли – залы разрешили заполнять при соблюдении санитарных норм. Так что встречи кумиров и поклонников уже не за горами.