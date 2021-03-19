В Башкирии пенсионеры хотят сами выбирать возраст выхода на пенсию

Самостоятельно выбирать срок выхода на пенсию и защищать права таких людей. С такими предложениями выступила сегодня Партия пенсионеров. В Уфе прошла пресс-конференция с федеральными и региональными представителями.
Партийцы заявили, что будут настаивать на том, что пенсия должна начисляться не по возрасту, а по достижению трудового стажа и составлять не менее 60% от средней заработной платы в стане.
С представителями Партии пенсионеров сегодня в Доме правительства республики встретился также руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин. Председатель центрального совета партии рассказал, что сейчас планируется создавать институт уполномоченного по делам старшего поколения. Сейчас омбудсмены есть в Ставропольском крае и в Забайкалье.