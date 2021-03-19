Под Уфой могут снести целый поселок, признанный незаконным

Вне закона – целый населённый пункт. Люди, которые приобрели земли, даже взяли кредиты и получили документы о праве собственности, неожиданно для самих себя вдруг узнали: дачный посёлок возник на землях сельхозназначения. Почему десятки семей могут оказаться без крыши над головой?

Они наперебой спешат рассказать про новый дом и по-хозяйски проводят экскурсию. Старшая Сабина еще помнит времена, когда с папой и мамой скитались по съемным квартирам. Но детская мечта малышки о собственной комнате может разбиться о взрослую действительность.

Купили участок в октябре 2016 года. Зарегистрировали землю через МФЦ, построили дом, на всем экономили. Но дом не смогли зарегистрировать. Пришло уведомление, что все постройки подлежат сносу. Вилена Арсланова, многодетная мама

Дом многодетная семья строила постепенно. Живут небогато, работы не закончены до сих пор. Но в дом уже заселились. За участок отдали 600 тысяч рублей, еще около полутора миллионов ушло на возведение. Но свитое семейное гнёздышко могут разорить.

Изначально земли были паевыми и предназначались для сельхозработ. Но потом хозяйкой этих гектаров стала некая Савельева. А уже она в 2015 году продала землю Татьяне Зиминой, которая размежевала площадь на участки и стала их реализовывать.

Земля прошла не все инстанции и неправильно была оформлена. Переход земель из сельхозназначения в дачные недействителен. Есть дома, которые успели зарегистрироваться, потом сделки остановили. Инна Заика

Поначалу 50 домов уже успели зарегистрировать. Теперь все постройки вне закона, а их владельцы – лица без определенного места жительства, ведь прописаться в домах никто не может.

У меня была квартира, купленная на материнский капитал, мы ее продали. Богдан Вчирин

У Татьяны Зиминой начались проблемы и с компанией, которая должна была благоустроить территорию. Вместо уютных улочек – осенью и весной размытые дороги. Но совсем не это показывали покупателям менеджеры.

Вот только покоя им теперь не видать. С Татьяной Зиминой связаться не получилось. Телефон женщины не отвечал. Дачный посёлок Яшма раньше назывался Зубовский парк. Поисковик по этому запросу выдает множество скандальный статей. Судебные разбирательства идут и сейчас. Третьей стороной в них выступает Зубовский сельсовет.

С нашей стороны было дано разрешение на разработку проекта планировки, но его никто не разработал и не согласовал. Я не знаю, каким образом Росреестр разрешил. Мы обращались в надзорные органы, ФСБ, прокуратуру. Артур Фатхуллин, заместитель главы администрации Зубовского сельсовета по земельно-имущественным вопросам