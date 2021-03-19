Под Уфой могут снести целый поселок, признанный незаконным

Вне закона – целый населённый пункт. Люди, которые приобрели земли, даже взяли кредиты и получили документы о праве собственности, неожиданно для самих себя вдруг узнали: дачный посёлок возник на землях сельхозназначения. Почему десятки семей могут оказаться без крыши над головой?
Они наперебой спешат рассказать про новый дом и по-хозяйски проводят экскурсию. Старшая Сабина еще помнит времена, когда с папой и мамой скитались по съемным квартирам. Но детская мечта малышки о собственной комнате может разбиться о взрослую действительность.
Дом многодетная семья строила постепенно. Живут небогато, работы не закончены до сих пор. Но в дом уже заселились. За участок отдали 600 тысяч рублей, еще около полутора миллионов ушло на возведение. Но свитое семейное гнёздышко могут разорить.
Изначально земли были паевыми и предназначались для сельхозработ. Но потом хозяйкой этих гектаров стала некая Савельева. А уже она в 2015 году продала землю Татьяне Зиминой, которая размежевала площадь на участки и стала их реализовывать.
Поначалу 50 домов уже успели зарегистрировать. Теперь все постройки вне закона, а их владельцы – лица без определенного места жительства, ведь прописаться в домах никто не может.
У Татьяны Зиминой начались проблемы и с компанией, которая должна была благоустроить территорию. Вместо уютных улочек – осенью и весной размытые дороги. Но совсем не это показывали покупателям менеджеры.
Вот только покоя им теперь не видать. С Татьяной Зиминой связаться не получилось. Телефон женщины не отвечал. Дачный посёлок Яшма раньше назывался Зубовский парк. Поисковик по этому запросу выдает множество скандальный статей. Судебные разбирательства идут и сейчас. Третьей стороной в них выступает Зубовский сельсовет.
В ближайшие дни состоится очередное судебное заседание. От решения Фемиды будет зависеть, пойдут ли дома под снос. А семья Арслановых не хочет почувствовать в прямом и переносном смысле, как хрупко может быть счастье.