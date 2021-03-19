МКХ «Толпар» отправился на выезд в Нижний Новгород

Соперником на этой стадии станет «Чайка» из Нижнего Новгорода. В 1/8 финала «Толпар» в четырех матчах переиграл «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска.

«Чайка» в регулярном чемпионате заняла первое место в Восточной конференции МХЛ. Уфимцы были пятыми. Но в плей-офф уфимцев усилили 7 игроков из нефтекамского «Тороса». Поэтому шансы команд оцениваются как равные. В Нижний Новгород уфимцы будут добираться на автобусе. Первая игра серии пройдет в воскресенье.