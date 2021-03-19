В Уфе обсудили готовность к форуму боевых искусств

Он стартует 27 марта и пройдет в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Сегодня на совещании филиала Российского союза боевых искусств обсудили заключительные организационные моменты.

Поединки будут проходить одновременно на 14 площадках. В турнире примут участие спортсмены по более чем десяти видам единоборств. Баллы на форуме смогут заработать команды и атлеты, выступающие в аккредитованных Минспортом России дисциплинах. Соревнования станут отборочными для участия в третьих открытых евразийских играх боевых искусств, которые состоятся в Уфе в мае.