В Башкирии стартовала инкубационная программа «Сколково» UFA SuperHero 2021

Мы в первую очередь смотрим с точки зрения содержательной, технологической – вообще говоря, прорывной или нет. Второй фактор, который мы оцениваем как «Сколково», поскольку мы структура, которая поддерживает коммерциализацию, в первую очередь, это наша основная задача, чтобы технологии превращались в деньги. Насколько эта технология, если она прорывная, может заработать деньги. Потому что сегодня есть большое количество технологий без очевидного коммерческого успеха. Такие проекты мы тоже не поддерживаем, потому что наша основная задача – это рабочие места, это инвестиции, это выручка.

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международного развитию фонда «Сколково»