В Башкирии стартовала инкубационная программа «Сколково» UFA SuperHero 2021

Инкубационная программа фонда «Сколково» UFA SuperHero 2021 стартовала в Башкортостане. Это онлайн-проект для специалистов IT-сферы, который необходим для формирования пула стартапов первых резидентов IQ-парка.

В рамках этой инкубационной программы с 19 по 21 марта состоится онлайн-хакатон. Самые перспективные IT-команды будут разрабатывать сервисы и решать технологические задачи, поставленные для них республиканскими властями и самим IQ-парком. Вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин на брифинге рассказал о том, как проходит экспертиза проектов в самом «Сколково». Около 800 экспертов оценивают заявки сразу по нескольким факторам.

Фото №1 - В Башкирии стартовала инкубационная программа «Сколково» UFA SuperHero 2021

Мы в первую очередь смотрим с точки зрения содержательной, технологической – вообще говоря, прорывной или нет. Второй фактор, который мы оцениваем как «Сколково», поскольку мы структура, которая поддерживает коммерциализацию, в первую очередь, это наша основная задача, чтобы технологии превращались в деньги. Насколько эта технология, если она прорывная, может заработать деньги. Потому что сегодня есть большое количество технологий без очевидного коммерческого успеха. Такие проекты мы тоже не поддерживаем, потому что наша основная задача – это рабочие места, это инвестиции, это выручка.  

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международного развитию фонда «Сколково»
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