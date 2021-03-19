В Башкирии стартовала инкубационная программа «Сколково» UFA SuperHero 2021

Инкубационная программа фонда «Сколково» UFA SuperHero 2021 стартовала в Башкортостане. Это онлайн-проект для специалистов IT-сферы, который необходим для формирования пула стартапов первых резидентов IQ-парка.
В рамках этой инкубационной программы с 19 по 21 марта состоится онлайн-хакатон. Самые перспективные IT-команды будут разрабатывать сервисы и решать технологические задачи, поставленные для них республиканскими властями и самим IQ-парком. Вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин на брифинге рассказал о том, как проходит экспертиза проектов в самом «Сколково». Около 800 экспертов оценивают заявки сразу по нескольким факторам.