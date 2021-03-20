В трех торговых объектах Уфы обнаружили более 1,4 тысячи литров нелегального алкоголя

В Башкирии ведется наблюдение за исполнением закона по розничной продаже алкогольных напитков. С 11 по 16 марта была проведена работа в торговых объектах Уфы.

Фото №1 - В трех торговых объектах Уфы обнаружили более 1,4 тысячи литров нелегального алкоголя

Министерство торговли и услуг Башкирии сообщает, что по результатам проверки в трех торговых точках башкирской столицы обнаружены серьёзные нарушения. А именно была обнаружена нелегальная алкогольная продукция в немалом количестве.

В ходе контрольных мероприятий арестовано 1418 литров пива и пивных напитков без соответствующей фиксации в Единой государственной автоматизированной информационной системе. В настоящее время ведется административное расследование дел, возбужденных в отношении предприятий.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг РБ
Фото №2 - В трех торговых объектах Уфы обнаружили более 1,4 тысячи литров нелегального алкоголя

Также в министерстве напомнили гражданам о праве требовать у продавцов сертификаты соответствия и сопроводительные документы на алкогольные напитки, которые приобретают. Это право закреплено статьей 7 закона России от 7.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Если же вам не предоставили документы, то об этом следует сообщить в Роспотребнадзор РБ по телефону 8 (347) 229 90 99. Можно обратиться с жалобой и в Минторг Башкирии по телефону 8 (347) 218 09 78 с 9 утра до 17 часов.

Фото: пресс-служба Минторга РБ 

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