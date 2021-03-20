В трех торговых объектах Уфы обнаружили более 1,4 тысячи литров нелегального алкоголя

Если же вам не предоставили документы, то об этом следует сообщить в Роспотребнадзор РБ по телефону 8 (347) 229 90 99. Можно обратиться с жалобой и в Минторг Башкирии по телефону 8 (347) 218 09 78 с 9 утра до 17 часов.