В трех торговых объектах Уфы обнаружили более 1,4 тысячи литров нелегального алкоголя

В Башкирии ведется наблюдение за исполнением закона по розничной продаже алкогольных напитков. С 11 по 16 марта была проведена работа в торговых объектах Уфы.
Министерство торговли и услуг Башкирии сообщает, что по результатам проверки в трех торговых точках башкирской столицы обнаружены серьёзные нарушения. А именно была обнаружена нелегальная алкогольная продукция в немалом количестве.
Также в министерстве напомнили гражданам о праве требовать у продавцов сертификаты соответствия и сопроводительные документы на алкогольные напитки, которые приобретают. Это право закреплено статьей 7 закона России от 7.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей».
Если же вам не предоставили документы, то об этом следует сообщить в Роспотребнадзор РБ по телефону 8 (347) 229 90 99. Можно обратиться с жалобой и в Минторг Башкирии по телефону 8 (347) 218 09 78 с 9 утра до 17 часов.
Фото: пресс-служба Минторга РБ