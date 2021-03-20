Семья из Башкирии обменялась домами с семьей из Ленинградской области

Из коммуналки в недостроенный дом между кладбищем и свалкой – семья из башкирского Нефтекамска на время обменялась домами с семьей из Ленинградской области. И не только домами.
Семья Елены Новоселовой и Станислава Мимаева с двумя детьми, проживающая в коммуналке в Нефтекамске, решила принять участие в проекте «Телеканала Ю» под названием «Обмен домами». Такое же решение было принято и в семье Смирновых, проживающих под Санкт-Петербургом.
Проект предусматривает не только обмен домами, но и даже – домашними делами, отдыхом, работой.
Семья из Нефтекамска смогла приобрести комнату размерами 13 кв. м в коммуналке на средства материнского капитала. Однако Елена мечтает о том, чтобы переехать в частный дом, ведь детям нужен простор, да и сосед-студент за стенкой в коммуналке не дает покоя ни днем, ни особенно ночью.
Станислав считает, что живут они хорошо, и ничего менять не нужно. Вот и решено было обменяться домами и образом жизни с другой семьей. Только вот, с какой именно и куда предстоит поехать, семья не знала до самого момента выезда.
В течение нескольких дней жизни в чужом доме семье пришлось столкнуться с трудностями стройки, отсутствием воды в жилом помещении. Но было и приятное: супругам, наконец, удалось провести время наедине друг с другом, ведь размеры дома это позволяют.
Тем временем семья Смирновых улаживала отношения с шумным соседом в Нефтекамске и приводила в порядок зону отдыха в коммуналке. Да, и, конечно, пришлось потерпеть неудобства из-за общего душа и туалета.
Фото: скриншот видео "Телеканала Ю"