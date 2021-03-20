Семья из Башкирии обменялась домами с семьей из Ленинградской области

Из коммуналки в недостроенный дом между кладбищем и свалкой – семья из башкирского Нефтекамска на время обменялась домами с семьей из Ленинградской области. И не только домами.

Семья Елены Новоселовой и Станислава Мимаева с двумя детьми, проживающая в коммуналке в Нефтекамске, решила принять участие в проекте «Телеканала Ю» под названием «Обмен домами». Такое же решение было принято и в семье Смирновых, проживающих под Санкт-Петербургом.

Проект предусматривает не только обмен домами, но и даже – домашними делами, отдыхом, работой.

Семья из Нефтекамска смогла приобрести комнату размерами 13 кв. м в коммуналке на средства материнского капитала. Однако Елена мечтает о том, чтобы переехать в частный дом, ведь детям нужен простор, да и сосед-студент за стенкой в коммуналке не дает покоя ни днем, ни особенно ночью.

Женя, сосед наш, студент. Вот иногда как закатит вечеринку и все! Не достучишься… Я давно предлагаю продать эту комнату, приобрести дом где-нибудь на окраине. Елена Новоселова, участница проекта

Станислав считает, что живут они хорошо, и ничего менять не нужно. Вот и решено было обменяться домами и образом жизни с другой семьей. Только вот, с какой именно и куда предстоит поехать, семья не знала до самого момента выезда.

Зато живем как одна большая семья, есть, у кого соль попросить, детей оставить… Не знаю, меня все устраивает. Куда мы с детьми за город?! Машины нет, на такси – дорого. А вдруг что случится? Станислав Мимаев, участник проекта

В течение нескольких дней жизни в чужом доме семье пришлось столкнуться с трудностями стройки, отсутствием воды в жилом помещении. Но было и приятное: супругам, наконец, удалось провести время наедине друг с другом, ведь размеры дома это позволяют.

Тем временем семья Смирновых улаживала отношения с шумным соседом в Нефтекамске и приводила в порядок зону отдыха в коммуналке. Да, и, конечно, пришлось потерпеть неудобства из-за общего душа и туалета.