В Башкирии за весь период коронавирус подтвердили у 31,1 тысяч человек

В Башкирии за последние сутки было зарегистрировано менее 120 заболевших коронавирусом. Ежедневно прирост зараженных уменьшается, но общие цифры от этого не снижаются.

Фото №1 - В Башкирии за весь период коронавирус подтвердили у 31,1 тысяч человек

Согласно последним данным оперативного штаба республики, в Башкирии с начала пандемии выявлено 31 149 случаев заболевания, в том числе 115 - за сутки. На лечении сегодня находятся 5 101 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Выписано по выздоровлению на 20 марта 25 717 человек. Все они прошли лечение и благополучно его завершили. Скончался от коронавируса в Башкирии 331 человек, в том числе 3 - за сутки.

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