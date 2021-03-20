Радий Хабиров показал книгу предприятия из Башкирии по производству детских площадок

В чем цена этой книги и почему я об этом говорю? Когда два года назад мы начали работать и начали наши дворы приводить в порядок, практически большинство МАФов мы закупали за пределами республики. Сейчас, слава богу, появляется большое количество предприятий, которые делают эти МАФы у нас в Башкортостане. Очень рад этому обстоятельству и думаю, что именно такими общими усилиями мы сможем наши дворы привести в порядок.

Радий Хабиров, Глава РБ