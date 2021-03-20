Радий Хабиров показал книгу предприятия из Башкирии по производству детских площадок

Глава Башкирии Радий Хабиров продемонстрировал книгу-каталог производителя детских площадок из Башкирии. Яркая красочная и довольно большая по объему страниц книга показывает доступную продукцию для благоустройства по своему профилю.
Радий Хабиров отметил, что в этой книге можно найти много интересного и полезного. В каталоге «Детское игровое, спортивное и парковое оборудование, 2021 год» можно найти как комплексные объекты, так и отдельные, например, скамейки.
Также руководитель республики подчеркнул, что сейчас в Башкирии, в отличие от того, что было буквально пару лет назад, довольно много предприятий, занимающихся производством таких объектов. И это позволит привести дворы в порядок.
Видео: соцсети Главы Башкирии