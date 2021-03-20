Радий Хабиров показал книгу предприятия из Башкирии по производству детских площадок

Глава Башкирии Радий Хабиров продемонстрировал книгу-каталог производителя детских площадок из Башкирии. Яркая красочная и довольно большая по объему страниц книга показывает доступную продукцию для благоустройства по своему профилю.

Фото №1 - Радий Хабиров показал книгу предприятия из Башкирии по производству детских площадок

Радий Хабиров отметил, что в этой книге можно найти много интересного и полезного. В каталоге «Детское игровое, спортивное и парковое оборудование, 2021 год» можно найти как комплексные объекты, так и отдельные, например, скамейки.

Также руководитель республики подчеркнул, что сейчас в Башкирии, в отличие от того, что было буквально пару лет назад, довольно много предприятий, занимающихся производством таких объектов. И это позволит привести дворы в порядок. 

В чем цена этой книги и почему я об этом говорю? Когда два года назад мы начали работать и начали наши дворы приводить в порядок, практически большинство МАФов мы закупали за пределами республики. Сейчас, слава богу, появляется большое количество предприятий, которые делают эти МАФы у нас в Башкортостане. Очень рад этому обстоятельству и думаю, что именно такими общими усилиями мы сможем наши дворы привести в порядок.

Радий Хабиров, Глава РБ

Видео: соцсети Главы Башкирии 

Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Уфимская волна