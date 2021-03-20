Глава Башкирии празднует свой День рождения

Глава Башкирии Радий Хабиров в эту субботу, то есть 20 марта, празднует свой День Рождения. Сегодня ему исполнилось 57 лет.

Руководитель республики не любит пышных шумных торжеств и празднует День рождения в кругу семьи, где собирается небольшое количество близких родственников и дорогих друзей.

В соцсетях Главы республики его с самого утра активно поздравляют жители Башкирии. В основном желают здоровья, счастья, успехов в делах и семейного благополучия.