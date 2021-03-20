В России за сутки коронавирус унес жизни 392 человек

Число заболевших коронавирусом, растущее каждый день, в России достигло 4 447 570 человек. Но, несмотря на снижение ежедневных данных по числу зараженных, количество погибших все еще увеличивается.

Так, согласно федеральным данным, в России за сутки выявлено 9 632 заболевших коронавирусом. За это же время болезнь унесла жизни 392 человек, а с начала пандемии от инфекции погибли 94 659 человек.