В Башкирии пьяный водитель насмерть задавил дорожного рабочего

ДТП было совершено в девятом часу вечера в Белорецке на ул Косоротова. Горожанин 36 лет управлял автомобилем Mercedes Benz. В это время на проезжей части находился 28-летний дорожный рабочий, причем рядом с ним располагались и временные знаки, так как на участке проводились работы.