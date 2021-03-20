В Башкирии пьяный водитель насмерть задавил дорожного рабочего

В Башкирии прошлым вечером из-за пьяного водителя скончался дорожный рабочий. Его задавили во время работы.
ДТП было совершено в девятом часу вечера в Белорецке на ул Косоротова. Горожанин 36 лет управлял автомобилем Mercedes Benz. В это время на проезжей части находился 28-летний дорожный рабочий, причем рядом с ним располагались и временные знаки, так как на участке проводились работы.
Оказалось, отметил Динар Гильмутдинов, что водитель уже привлекался к ответственности в 2019 году. Тогда он был лишен прав из-за пьяного вождения. Только удостоверение водитель не сдал. ГИБДД ведет расследование.
Фото: скриншот видеозаписи
Видео: ГИБДД РБ