Житель Уфы допился до «злых духов» и спалил свой дом

В Уфе мужчине экстренно оказали психиатрическую помощь и в отношении того же мужчины возбудили уголовное дело. Все началось с горячительных напитков и пришедших «злых духов».

В Кировском районе Уфы произошло возгорание одноэтажного жилого дома. На место прибыли пожарные, наряд ППС и следственно-оперативная группа. В итоге и дом, и имущество в нем были уничтожены пожаром.

Оказалось, что, по предварительным данным, в пожаре виноват 33-летний житель этого дома. Он часто не мог устоять перед спиртным, а в этот день допился до того, что ему стали видеться «злые духи». Их он решил спалить вместе с домом и полез на чердак, где и совершил поджог.