Житель Уфы допился до «злых духов» и спалил свой дом

В Уфе мужчине экстренно оказали психиатрическую помощь и в отношении того же мужчины возбудили уголовное дело. Все началось с горячительных напитков и пришедших «злых духов».

Фото №1 - Житель Уфы допился до «злых духов» и спалил свой дом

В Кировском районе Уфы произошло возгорание одноэтажного жилого дома. На место прибыли пожарные, наряд ППС и следственно-оперативная группа. В итоге и дом, и имущество в нем были уничтожены пожаром.

Оказалось, что, по предварительным данным, в пожаре виноват 33-летний житель этого дома. Он часто не мог устоять перед спиртным, а в этот день допился до того, что ему стали видеться «злые духи». Их он решил спалить вместе с домом и полез на чердак, где и совершил поджог.

Прибывшие полицейские, задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. После чего мужчину забрала бригада медиков для оказания психиатрической помощи.

Пресс-служба УМВД России по Уфе

Мужчине, совершившему поджог дома, придется понести ответственность за совершенное. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье ««Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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