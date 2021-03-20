В Башкирии горел гараж, расположенный под одной крышей с домом

В Башкирии минувшим вечером произошел пожар в гараже. Основная опасность заключалась в том, что гараж располагался под одной крышей с жилым кирпичным домом.

Возгорание произошло в девятом часу вечера в селе Зирган на ул. Салавата. На место незамедлительно прибыли спасатели и пожарные из Мелеуза, Салавата, а также ДПК Зирганский, передает пожарное сообщество Юга РБ.

Известно, что на момент прибытия спецслужб горело помещение гаража. Потушить пламя удалось только через час после возгорания. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Погибших также нет.