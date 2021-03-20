Житель Башкирии лишился более 2,4 миллионов рублей после необдуманных действий

Житель Башкирии, совершив необдуманные действия, лишился очень крупной суммы, которой вполне хватило бы на покупку двухкомнатной квартирки. Мужчина перевел деньги мошенникам.
В республике за сутки было зарегистрировано 14 сообщений о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по РБ. В большинстве это были факты обмана фальшивыми «банковскими сотрудниками» - 8 случаев.
В одном из таких крупную сумму денег потерял 65-летний житель Ишимбайского района. Ему позвонил некто и представился сотрудником банка. Мужчина ему поверил. После разговора пострадавший под диктовку перевел на указанный счет более 2,4 миллионов рублей. Оказалось, что его обманули.