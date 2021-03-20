Житель Башкирии лишился более 2,4 миллионов рублей после необдуманных действий

Житель Башкирии, совершив необдуманные действия, лишился очень крупной суммы, которой вполне хватило бы на покупку двухкомнатной квартирки. Мужчина перевел деньги мошенникам.

Фото №1 - Житель Башкирии лишился более 2,4 миллионов рублей после необдуманных действий

В республике за сутки было зарегистрировано 14 сообщений о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по РБ. В большинстве это были факты обмана фальшивыми «банковскими сотрудниками» - 8 случаев.

В одном из таких крупную сумму денег потерял 65-летний житель Ишимбайского района. Ему позвонил некто и представился сотрудником банка. Мужчина ему поверил. После разговора пострадавший под диктовку перевел на указанный счет более 2,4 миллионов рублей. Оказалось, что его обманули.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру.

Пресс-служба МВД по РБ
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