Уфа попала в перечень городов с наибольшей активностью телефонных мошенников

В России провели опрос среди жителей 22 городов. Спрашивали о телефонных мошенниках.

Независимое исследовательское агентство Zoom Market опросило граждан страны, чтобы узнать, в каких городах наблюдается наибольшая активность телефонных мошенников. Специалисты узнавали, сталкивались ли жители городов со звонками от мошенников, звонили ли аферисты родственникам, кем чаще всего представляются мошенники и другое.

В числе наиболее активных городов по количеству граждан, столкнувшихся с этой проблемой, оказались Москва, Казань и Санкт-Петербург. Они и заняли первые три позиции в перечне городов. Уфа оказалась на последнем, 22 месте, уступая места Иваново и Перми.