Житель Уфы приобрел у незнакомцев фальшивые золотые и серебряные монеты

На днях в полицию Уфы обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что встретил на улице Ухтомского двух незнакомцев. Они предложили ему приобрести старинные монеты, соблазнив приятной ценой, сообщает пресс-служба МВД по Уфе. Неизвестные объяснили, что работают на стройке, где и был найден самовар, который оказался набит золотыми и серебряными монетами прошлых лет.