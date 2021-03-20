Житель Уфы приобрел у незнакомцев фальшивые золотые и серебряные монеты

Житель Уфы попался на уловки мошенников и по незнанию приобрел настоящий клад. Только вот богатство оказалось фальшивым.
На днях в полицию Уфы обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что встретил на улице Ухтомского двух незнакомцев. Они предложили ему приобрести старинные монеты, соблазнив приятной ценой, сообщает пресс-служба МВД по Уфе. Неизвестные объяснили, что работают на стройке, где и был найден самовар, который оказался набит золотыми и серебряными монетами прошлых лет.
Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают мошенников. Всех, кто имеет достоверную информацию о местонахождении аферистов, просят позвонить по телефону 102 или обратиться в дежурную часть МВД - (347) 279-39-02.
В тот день мошенники предположительно передвигались на автомобиле ВАЗ-2110 серебристого цвета. Это были мужчины на вид 25-30 лет ростом 175 см.
Приметы:
1. Худощавое телосложение, глаза узкие, кожа смуглая, нос маленький, на лице - густая черная борода. В момент совершения преступления был одет в темно-зеленые штаны с черной клеткой, темно коричневую тряпочную куртку, черную вязаную шапку.
2. Глаза узкие, лицо худощавое, кожа смуглая, на лице большая густая черная борода. В момент совершения преступления был одет в светло-голубую спортивную куртку, темную вязаную шапку, медицинскую маску.
Фото и видео: пресс-служба МВД по Уфе