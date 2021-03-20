В Башкирии неделя завершится гололедицей и утренней дымкой

В Башкирии 21 марта, в воскресенье, ожидаются не самые приятные погодные условия. По данным Главного управления МЧС по РБ, неделя завершится осадками и гололедицей.

Днем 21 марта прогнозируется температура воздуха от +1 до -4 градусов. Ночью станет прохладнее – до -10 градусов, а по северо-западу республики – до -15. Ожидается усиление ветра до 5-10 метров в секунду.