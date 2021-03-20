Прокуратура района Башкирии обнаружила сайты по продаже паспортов, дипломов

В Башкирии прокуратура в очередной раз в ходе мониторинга обнаружила сайты с запрещенной в России информацией. Ресурсы помогали незаконным способом приобрети паспорта, дипломы и не только.
И таких сайтов было обнаружено немало – 15 штук. Прокуратура Чекмагушевского района направила в суд административные исковые заявления, требуя признать информацию на сайтах запрещенной. Кроме того, сайты даже не были закрытыми, то есть доступ мог получить любой пользователь интернета.
Сообщается, что требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. На данный момент исполнение решения суда контролирует надзорное ведомство Чекмагушевского района.