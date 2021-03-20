Прокуратура района Башкирии обнаружила сайты по продаже паспортов, дипломов

В Башкирии прокуратура в очередной раз в ходе мониторинга обнаружила сайты с запрещенной в России информацией. Ресурсы помогали незаконным способом приобрети паспорта, дипломы и не только.

И таких сайтов было обнаружено немало – 15 штук. Прокуратура Чекмагушевского района направила в суд административные исковые заявления, требуя признать информацию на сайтах запрещенной. Кроме того, сайты даже не были закрытыми, то есть доступ мог получить любой пользователь интернета.

На данных ресурсах, доступ к которым не ограничен, пользователям предлагалось приобрести паспорт, удостоверение охранника, военный билет, диплом об образовании, велась пропаганда стиля общения и законов криминального мира. Вместе с тем в соответствии с требованиями федерального законодательства за распространение подобной информации предусмотрена уголовная или административная ответственность. Пресс-служба прокуратуры РБ