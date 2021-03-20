В Башкирии отремонтируют одну из инфекционных больниц

Чтобы определить план действий, вопрос по Мелеузу обсудили на фокус-группе с коллегами из Минздрава республики. По итогу решили, что санузлы отремонтируют в апреле 2021 года – здесь покрасят стены и потолки. Позже этот вопрос вынесли и на тематический «Здравчас» с Радием Хабировым. Руководитель региона поручил ответственным ведомствам взять ситуацию на контроль.

Пресс-служба ЦУР