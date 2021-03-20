В Башкирии отремонтируют одну из инфекционных больниц

В Башкирии в 2021 году начнется ремонт в инфекционной больнице Мелеуза. С жалобами на неудовлетворительное состояние медучреждения направил Главе Башкирии местный житель.

Фото №1 - В Башкирии отремонтируют одну из инфекционных больниц

Благодаря системе «Инцидент-менеджмент» к решению проблемы подключились специалисты Центра управления республикой. Житель Мелеуза обратил внимание на то, что в больнице местами на стенах уже отошла штукатурка, а краска и вовсе вспучилась.

Чтобы определить план действий, вопрос по Мелеузу обсудили на фокус-группе с коллегами из Минздрава республики. По итогу решили, что санузлы отремонтируют в апреле 2021 года – здесь покрасят стены и потолки. Позже этот вопрос вынесли и на тематический «Здравчас» с Радием Хабировым. Руководитель региона поручил ответственным ведомствам взять ситуацию на контроль.

Пресс-служба ЦУР

Кроме того, сообщили в Центре, в 2022 году планируется провести капитальный ремонт в том же медучреждении. Будет меняться кровля, двери, полы, а также системы горячего и холодного водоснабжения. Заменят канализацию, имеющуюся сантехнику, установят новую противопожарную сигнализацию. Обновится и внутренняя отделка.

Фото: ЦУР

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