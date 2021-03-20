В Башкирии установили личность мужчины, напугавшего сельчан стрельбой из ружья

Личность мужчины, устроившего пальбу из оружия, установили. Ранее сообщалось, что в Гафурийском районе, в селе Красноусольский, 38-летний местный житель произвел более 10 выстрелов в небо.

Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчина не проявляет никакой агрессии, а наоборот, улыбается. Тем не менее соседи стрелка были очень напуганы.