В Башкирии установили личность мужчины, напугавшего сельчан стрельбой из ружья

Личность мужчины, устроившего пальбу из оружия, установили. Ранее сообщалось, что в Гафурийском районе, в селе Красноусольский, 38-летний местный житель произвел более 10 выстрелов в небо.

Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчина не проявляет никакой агрессии, а наоборот, улыбается. Тем не менее соседи стрелка были очень напуганы.

Фото №1 - В Башкирии установили личность мужчины, напугавшего сельчан стрельбой из ружья

Оказалось, так счастливый отец решил отпраздновать рождение сына. Мужчину доставили в отдел полиции, оружие изъято. Предварительно известно, что оружие охолощенное. Проводится проверка.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии