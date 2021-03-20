В Уфе прошел смотр сил и средств, готовых встретить половодье

20 тысяч человек и более 5 тысяч единиц техники и плавсредств. Такие резервы готовы встретить половодье в республике. В Уфе прошел смотр сил и средств региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Свой транспорт и спасательное оборудование представили сотрудники МЧС, республиканского Госкомитета по ЧС, а также аварийный и ресурсоснабжающие организации. К действиям в условиях половодья готовятся и врачи. Выехать готово целое подразделение.
Подготовка к половодью проходит с учетом наихудшего сценария, при котором в зоне подтопления могут оказаться 257 населенных пунктов с населением 80 тысяч человек. Однако пока опасений нет. Более точную картину предстоящего половодья специалисты представят к 25 марта.