В Башкирии проходят учения для отработки действий на случай половодья

В результате прорыва дамбы на реке Таналык затопило прибрежные дома села Акъяр. По такому сценарию прошли масштабные учения в Хайбуллинском районе. В преддверии весеннего половодья в муниципалитете отрабатывают действия всех экстренных служб по самому худшему сценарию.

Оперативный штаб оценил уровень бедствия, в короткое время была организована эвакуация местных жителей. Место прорыва гидросооружения засыпали, чтобы избежать дальнейшего затопления жилого сектора. Учения показали готовность к предстоящему половодью.

Фото №1 - В Башкирии проходят учения для отработки действий на случай половодья

Зауралье отличается от других районов нашей республики своей непредсказуемостью. Здесь всё в большей степени, чем в других районах зависит от изменений погодных условий. Здесь степная зона, поэтому развитие половодья идёт совсем по другому сценарию, чем, скажем, в лесостепи или горно-лесной зоне.

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