В Башкирии проходят учения для отработки действий на случай половодья

Зауралье отличается от других районов нашей республики своей непредсказуемостью. Здесь всё в большей степени, чем в других районах зависит от изменений погодных условий. Здесь степная зона, поэтому развитие половодья идёт совсем по другому сценарию, чем, скажем, в лесостепи или горно-лесной зоне.

Виталий Тюр, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан