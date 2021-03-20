В Башкирии проходят учения для отработки действий на случай половодья

В результате прорыва дамбы на реке Таналык затопило прибрежные дома села Акъяр. По такому сценарию прошли масштабные учения в Хайбуллинском районе. В преддверии весеннего половодья в муниципалитете отрабатывают действия всех экстренных служб по самому худшему сценарию.
Оперативный штаб оценил уровень бедствия, в короткое время была организована эвакуация местных жителей. Место прорыва гидросооружения засыпали, чтобы избежать дальнейшего затопления жилого сектора. Учения показали готовность к предстоящему половодью.