В Нацмузее Башкирии выставили подлинное знамя 112-й Башкавдивизии

В Национальном музее республики выставили напоказ подлинное знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Его можно увидеть в зале, посвященном Герою России, легендарному комдиву, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Полотно сопровождало всадников на всех полях сражений. И даже когда подразделение попало в окружение, бойцам удалось вынести знамя из боя, чтобы оно не досталось врагу. Экспонат бесценен, так как существует в единственном экземпляре.