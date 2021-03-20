В Уфе отметили Всемирный день театра для детей

Сегодня отмечается Всемирный день театра для детей. И в Уфе мастера сцены приготовили спектакли для юных зрителей и их родителей. Причем для некоторых детей вход в зал был бесплатным. В Башкирском театре кукол маленьким зрителям представили премьеру постановки.
Походы в цирк, игры с друзьями. Беззаботное детство, которое внезапно заканчивается. Великая Отечественная война отнимает у малышей то самое детство, а у многих – дом и родителей. Мальчишки и девчонки слышат, как стреляют на улице и тихонько просят Золотую рыбку, чтобы война поскорее закончилась. Монолог каждого героя основан на реальных воспоминаниях маленьких свидетелей той войны.
В спектакле «Живи!» использовались и спецэффекты. Вдоль края сцены была установлена проекционная сетка. На нее транслировался видеоряд военной хроники, тем самым еще больше погружая зрителя в сюжет пьесы. Маленькие зрители проникались настолько, что даже начинали читать стихи о войне.
В фойе Театра кукол развернулась экспозиция найденных поисковиками предметов: каски, посуда солдат и фрагменты амуниции. Настоящее эхо войны.
А в Национальном молодежном театре детей с родителями пригласили на спектакль «Удивительные приключения кролика Эдварда». В центре сюжета – фарфоровая игрушка, кролик, который влюблен в свою хозяйку. Но однажды он упал с корабля в море. И теперь ему предстоят непростые испытания, чтобы обрести свой дом.
Оба спектакля стали частью акции «Добрый театр». Посмотреть бесплатно представления пригласили ребят из многодетных семей, а также тех, кто получает помощь в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Многие дети впервые открыли для себя мир театра. А некоторые из них уже задумываются о том, чтобы попробовать свои силы на сцене.