В Уфе отметили Всемирный день театра для детей

Сегодня отмечается Всемирный день театра для детей. И в Уфе мастера сцены приготовили спектакли для юных зрителей и их родителей. Причем для некоторых детей вход в зал был бесплатным. В Башкирском театре кукол маленьким зрителям представили премьеру постановки.

Походы в цирк, игры с друзьями. Беззаботное детство, которое внезапно заканчивается. Великая Отечественная война отнимает у малышей то самое детство, а у многих – дом и родителей. Мальчишки и девчонки слышат, как стреляют на улице и тихонько просят Золотую рыбку, чтобы война поскорее закончилась. Монолог каждого героя основан на реальных воспоминаниях маленьких свидетелей той войны.

Мы надеемся, что каждый найдет свое понимание этого материала. Тема войны всегда сложная, и наша задача – честно рассказать современному зрителю о тех событиях, ведь зачастую сейчас все искажается. Виктория Щербакова, режиссёр Башкирского государственного театра кукол, заслуженная артистка Республики Башкортостан

В спектакле «Живи!» использовались и спецэффекты. Вдоль края сцены была установлена проекционная сетка. На нее транслировался видеоряд военной хроники, тем самым еще больше погружая зрителя в сюжет пьесы. Маленькие зрители проникались настолько, что даже начинали читать стихи о войне.

В фойе Театра кукол развернулась экспозиция найденных поисковиками предметов: каски, посуда солдат и фрагменты амуниции. Настоящее эхо войны.

А в Национальном молодежном театре детей с родителями пригласили на спектакль «Удивительные приключения кролика Эдварда». В центре сюжета – фарфоровая игрушка, кролик, который влюблен в свою хозяйку. Но однажды он упал с корабля в море. И теперь ему предстоят непростые испытания, чтобы обрести свой дом.

Оба спектакля стали частью акции «Добрый театр». Посмотреть бесплатно представления пригласили ребят из многодетных семей, а также тех, кто получает помощь в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Общее количество детей в обоих театрах – более 125. Акция традиционна. Сегодня у нас День театра, а скоро будет праздновать юбилей полета в космос первого человека. Константин Канунников, председатель Башкортостанского регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия»