В вузе Уфы отметили День национальной культуры Йемена

Один из древнейших очагов цивилизации. Сегодня в Уфимском нефтяном университете прошел День национальной культуры Йемена. Из этого государства, расположенного в Юго-Западной Азии, в УГНТУ на различных специальностях обучаются свыше полусотни студентов. Все они признаются, что поначалу один из главных вопросов, который им задавали, где же находится Йемен.

Знают об этой стране у нас в республике не так много. К сожалению, уже несколько лет в Йемене идет война.

Я сейчас на 1 курсе магистратуры, хочу продолжать в аспирантуре. Надеюсь, что как закончится у меня учеба, все там будет прекрасно, чтобы мы смогли вернуться и там работать. Али Нур Аддин, представитель студентов Йемена В УГНТУ

Йемен – это не только война, там есть красивые музеи, мечети, у них красивая, хорошая культура, и поэтому организуем такие мероприятия. Махюс Самба, представитель Союза иностранных студентов УГНТУ

Иностранные студенты познакомили зрителей с архитектурой и искусством своих стран, показали самые известные достопримечательности и старинные города. Поделились впечатлениями и о жизни в Уфе. Все эти рассказы сопровождались народными песнями и танцами. В УГНТУ обучаются почти полторы тысячи иностранцев. И, как отметило руководство вуза, в этом году их число может быть удвоено.