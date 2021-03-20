В вузе Уфы отметили День национальной культуры Йемена

Один из древнейших очагов цивилизации. Сегодня в Уфимском нефтяном университете прошел День национальной культуры Йемена. Из этого государства, расположенного в Юго-Западной Азии, в УГНТУ на различных специальностях обучаются свыше полусотни студентов. Все они признаются, что поначалу один из главных вопросов, который им задавали, где же находится Йемен.
Знают об этой стране у нас в республике не так много. К сожалению, уже несколько лет в Йемене идет война.
Иностранные студенты познакомили зрителей с архитектурой и искусством своих стран, показали самые известные достопримечательности и старинные города. Поделились впечатлениями и о жизни в Уфе. Все эти рассказы сопровождались народными песнями и танцами. В УГНТУ обучаются почти полторы тысячи иностранцев. И, как отметило руководство вуза, в этом году их число может быть удвоено.