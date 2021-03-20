В Уфе состоялся фестиваль по национальным и народным видам спорта

В Уфе прошел республиканский фестиваль по национальным и народным видам спорта памяти заслуженного работника физической культуры Башкортостана Гулуса Агзамова. В турнире приняли участие более 250 спортсменов из 27 районов и городов Башкирии. Соревнования прошли в трех дисциплинах.
Вопрос о самой популярной дисциплине на фестивале народных и национальных видов спорта у нас в республике не стоит. В соревнованиях по борьбе куреш приняло участие более 100 спортсменов. Отсюда большая конкуренция в каждой весовой категории. Чтобы добраться до финала, нужно пройти не менее 6 схваток, а то и больше.
Арслан Алимгузин приехал из Мелеуза только за победой. В поединке против более опытного соперника все решилось на последних секундах. Арслан, ведя по ходу встречи, заставил соперника пойти вперед и подловил его на контратаке.
А в гиревом спорте победить можно во многом лишь за счет физической силы. Команда из пяти человек по очереди толкает две 16-килограммовые гири на протяжении трех минут. Здесь выявляли сильнейших как в личном, так и в командном зачете. Лучше всех себя проявили гиревики из Октябрьского. В сумме они толкнули гирю больше 250 раз.
Также на фестивале был представлен армрестлинг. Всего в соревнованиях, которые прошли в 19-й раз, приняло участие более 250 атлетов. Состязания стали традиционными. Гулус Агзамов – руководитель и организатор спортивного движения в республике – внес большой вклад в развитие национальных и народных видов спорта.
Фестиваль ознаменовали не только соревнованиями, но и торжественной частью. На открытии турнира присвоили звания мастеров спорта, а также вручили благодарственные письма тренерам и спортсменам.