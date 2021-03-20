Мини-футбольный «Витязь-ГТУ» уступил новоуренгойскому «Сумуо»

Башкирский коллектив в игре за золотые медали встретился с новоуренгойским «Сумуо». «Витязь» по ходу первого тайма обеспечил себе комфортное преимущество – 3:1. Но по ходу второго отрезка гости сравняли счет. Хозяева вновь вышли вперед, но за 10 секунд до конца второго тайма «Сумуо» вновь отыгралось. Матч перетек в серию пенальти, где гости оказались сильнее – 5:4.