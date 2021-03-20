Мини-футбольный «Витязь-ГТУ» уступил новоуренгойскому «Сумуо»

Уфимский мини-футбольный клуб «Витязь-ГТУ» занял второе место в первенстве России Первой Лиги зоны «Урал. Западная Сибирь». Финальный турнир прошел в Уфе.

Башкирский коллектив в игре за золотые медали встретился с новоуренгойским «Сумуо». «Витязь» по ходу первого тайма обеспечил себе комфортное преимущество – 3:1. Но по ходу второго отрезка гости сравняли счет. Хозяева вновь вышли вперед, но за 10 секунд до конца второго тайма «Сумуо» вновь отыгралось. Матч перетек в серию пенальти, где гости оказались сильнее – 5:4.

Фото №1 - Мини-футбольный «Витязь-ГТУ» уступил новоуренгойскому «Сумуо»

Это моя ошибка, я дал неправильное задание на последние секунды матча. Это мое шестое второе место, я ни разу не выигрывал.

Павел Смильгин, главный тренер команды «Витязь-ГТУ»
Пенальти
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