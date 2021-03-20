В Башкирии прошел фестиваль «День рыбака»

В Гафурийском районе отметили День рыбака. Праздник собрал более 50 участников. По традиции фестиваль прошел на берегу реки Зилим.

Своему 7-летнему сыну Гаяр Якупов прививает любовь к рыбалке с детства. Маленький Алмаз сегодня впервые закинул в воду удочку. Но он уже нацелен на то, чтобы уйти домой с большим уловом.

Я сегодня в первый раз, хочу поймать большую рыбу. Алмаз Якупов

Сам Гаяр Якупов рыбалкой занимается с детства, но опыт ловли зимой для себя открыл недавно, 3 года назад. Говорит, что улов от погоды не зависит. Теперь при любой возможности идет к замершему водоему за добычей.

– Вам чем нравится процесс рыбалки? – Нравиться, когда клюет – хорошо. Хотя если и не клюет, тоже нормально. Хорошо же на природе. Гаяр Якупов

Ветер и холодная погода – для заядлых рыбаков не преграда. Стихия словно специально решила разыграться на уже ежегодном для Гафурийского района фестивале – Дне рыбака. Он собрал более 50 участников. Кто-то пришел первый раз и только пробует свои силы, а кто-то посвятил себя этому занятию почти всю жизнь. Анису Сафуанову скоро 70 лет, он уже давно вышел на пенсию, но привычке не изменяет.

Это для отдыха, чтобы нервную систему лечить. Только рыбалкой и лечу. На рыбалке сидишь, спокойствие, никто не мешает. Это для себя хорошо. Анис Сафуанов

Праздник по традиции проходит на реке Зилим. Но с каждым годом здесь все меньше рыб. Водное животное в длину едва достигает 35 см. И сегодня, по словам организаторов, клёв выдался плохим. Но рыбаки не отчаиваются.

Но все-таки ребята поймали, вот могу показать. Пока рыба есть, то и рыбаки будут. Салават Тузбеков, организатор фестиваля «День рыбака», судья конкурса

Спасибо населению сельского поселения, что они так активно поддерживают, ведут вот так образ жизни здоровый. Ахнаф Нугайгулов, глава Имендяшевского сельсовета