В Башкирии прошел фестиваль «День рыбака»

В Гафурийском районе отметили День рыбака. Праздник собрал более 50 участников. По традиции фестиваль прошел на берегу реки Зилим.
Своему 7-летнему сыну Гаяр Якупов прививает любовь к рыбалке с детства. Маленький Алмаз сегодня впервые закинул в воду удочку. Но он уже нацелен на то, чтобы уйти домой с большим уловом.
Сам Гаяр Якупов рыбалкой занимается с детства, но опыт ловли зимой для себя открыл недавно, 3 года назад. Говорит, что улов от погоды не зависит. Теперь при любой возможности идет к замершему водоему за добычей.
Ветер и холодная погода – для заядлых рыбаков не преграда. Стихия словно специально решила разыграться на уже ежегодном для Гафурийского района фестивале – Дне рыбака. Он собрал более 50 участников. Кто-то пришел первый раз и только пробует свои силы, а кто-то посвятил себя этому занятию почти всю жизнь. Анису Сафуанову скоро 70 лет, он уже давно вышел на пенсию, но привычке не изменяет.
Праздник по традиции проходит на реке Зилим. Но с каждым годом здесь все меньше рыб. Водное животное в длину едва достигает 35 см. И сегодня, по словам организаторов, клёв выдался плохим. Но рыбаки не отчаиваются.
Всех участников праздника угостили чаем и блинами, исполнили им песни, желающих даже покатали на лошадях. Тут рады всем рыболовам, независимо от возраста и опыта. Главное правило – хорошее настроение и задор в глазах.