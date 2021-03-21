В Уфе мать забыла своих детей в машине

Вчера, 20 марта, в башкирской столице произошел необычный случай - женщина оставила в салоне иномарки двоих детей. К счастью, крик одного из малышей услышали очевидцы.

Горожане, которые стали свидетелями происходящего, сработали оперативно: выбили стекло и вызвали на место происшествия скорую помощь.

Мать и бабушка малышей прибежали после того, как сработала сигнализация. Со слов матери, она оставила детей всего на 10 минут. Однако очевидцы утверждают обратное: малыши находились в салоне иномарки достаточно долгое время, за которое все стекла автомобиля успели запотеть и покрыться инеем.

Окна были запотевшие, мы даже детей не видели, еле рассмотрели. Услышали, что плачут, а мальчик вообще не шевелился, мы испугались. Альфия М., очевидец

Мы мимо проезжали. Увидели очень много людей, нас попросили остановиться. Сначала думали, что один ребенок был, а как начали приглядываться, увидели, что их двое. Один как будто вообще не дышал, вроде бы глаза открыты, а он не двигается, а другой плакал сильно. Оксана С., очевидец

Оксана сквозь слёзы рассказала репортёрам bash.news, что все вокруг очень испугались за маленьких детей.

Первый ребенок плакал, а вот за второго мы очень сильно испугались, так как не понимали, что с ним. Вроде бы его трясли, а он не реагировал. Мы думали, что он не дышит, взяли его на руки, он просто обмяк. Оксана С., очевидец

Спустя какое-то время бабушка малышей начала кричать на уфимцев, которые разбили стекло и вытащили детей из машины. По ее мнению, прохожие не имели никакого права разбивать чужое авто. Женщина отмечает: в багажнике машины было много вещей, а детей ее дочь оставила совсем ненадолго, потому что они спали. Также она подчеркнула, что благодарить неравнодушных людей не за что.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.