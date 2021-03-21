В Уфе мать забыла своих детей в машине

Вчера, 20 марта, в башкирской столице произошел необычный случай - женщина оставила в салоне иномарки двоих детей. К счастью, крик одного из малышей услышали очевидцы.
Горожане, которые стали свидетелями происходящего, сработали оперативно: выбили стекло и вызвали на место происшествия скорую помощь.
Мать и бабушка малышей прибежали после того, как сработала сигнализация. Со слов матери, она оставила детей всего на 10 минут. Однако очевидцы утверждают обратное: малыши находились в салоне иномарки достаточно долгое время, за которое все стекла автомобиля успели запотеть и покрыться инеем.
Оксана сквозь слёзы рассказала репортёрам bash.news, что все вокруг очень испугались за маленьких детей.
Спустя какое-то время бабушка малышей начала кричать на уфимцев, которые разбили стекло и вытащили детей из машины. По ее мнению, прохожие не имели никакого права разбивать чужое авто. Женщина отмечает: в багажнике машины было много вещей, а детей ее дочь оставила совсем ненадолго, потому что они спали. Также она подчеркнула, что благодарить неравнодушных людей не за что.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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