На трассе в Башкирии столкнулись два большегруза и легковушка: есть погибший

Вчера, 20 марта, в Бирском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом - лоб в лоб столкнулись грузовик MAN и автомобиль Renault Kaptur. От удара большегруз откинуло в груженный 20 тоннами зерна "КАМАЗ". Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Фото №1 - На трассе в Башкирии столкнулись два большегруза и легковушка: есть погибший

На место трагедии прибыли спецслужбы. Авария произошла на 72 км автодороги Уфа-Янаул. Со слов водителя "КАМАЗа", водитель легковушки не успел вернуться на свою полосу при совершении обгона.

В результате ДТП 30-летний водитель "Рено" получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии. Также в аварии пострадали 34-летняя пассажирка легковушки и водитель MAN.

Сотрудниками полиции проверена улично-дорожная сеть, выявлены недостатки, дорожное покрытие заснеженное. В отношении должностных и юридических лиц, ответственных за данную дорогу, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении их к административной ответственности в рамках ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

ГИБДД Башкирии

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Башкирии.

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