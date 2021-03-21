На трассе в Башкирии столкнулись два большегруза и легковушка: есть погибший

Вчера, 20 марта, в Бирском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом - лоб в лоб столкнулись грузовик MAN и автомобиль Renault Kaptur. От удара большегруз откинуло в груженный 20 тоннами зерна "КАМАЗ". Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
На место трагедии прибыли спецслужбы. Авария произошла на 72 км автодороги Уфа-Янаул. Со слов водителя "КАМАЗа", водитель легковушки не успел вернуться на свою полосу при совершении обгона.
В результате ДТП 30-летний водитель "Рено" получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии. Также в аварии пострадали 34-летняя пассажирка легковушки и водитель MAN.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Башкирии.