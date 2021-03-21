На трассе в Башкирии столкнулись два большегруза и легковушка: есть погибший

Сотрудниками полиции проверена улично-дорожная сеть, выявлены недостатки, дорожное покрытие заснеженное. В отношении должностных и юридических лиц, ответственных за данную дорогу, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении их к административной ответственности в рамках ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

ГИБДД Башкирии